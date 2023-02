VN-secretaris-generaal Guterres: “Mensenrechten liggen onder vuur”

In zijn toespraak doet de VN-topman een beroep op regeringen en mensen in het algemeen om de Verklaring “nieuw leven in te blazen” om zo “de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan”. Hij vindt dat de wereld door alle conflicten achteruit gaat in plaats van vooruit: armoede en honger nemen toe, terwijl sociale cohesie en vertrouwen verzwakken naarmate de kloof tussen arm en rijk groter wordt.

De VN-Mensenrechtenraad komt drie keer per jaar samen om de mensenrechtensituatie in de wereld te beoordelen. Maar in enkele van de 47 lidstaten worden die niet volledig nageleefd. Zo doen Cuba, China en Eritrea kritiek op hun dubieus respect voor het akkoord herhaaldelijk af als inmenging in binnenlandse aangelegenheden.