Slecht nieuws voor Barcelona: Robert Lewandowski moet clash met Real Madrid missen door blessure

FC Barcelona-aanvaller Robert Lewandowski (34) heeft last aan de hamstring en staat bijgevolg een tijdje aan de kant. Dat heeft Barça maandag bekendgemaakt.

Lewandowski, die vorige zomer Bayern München ruilde voor Barcelona, maakte dit seizoen tot dusver 25 doelpunten in 31 wedstrijden. Donderdag moet de Catalaanse club het in ieder geval zonder de Pool stellen in de heenmatch van de halve finales van de Copa del Rey, op bezoek bij Real Madrid.

Zondag ging FC Barcelona verrassend met 1-0 onderuit tegen Almeria, nadat het eerder op de week door Manchester United werd uitgeschakeld in de Europa League. Na 23 speeldagen staat Barcelona met 59 punten aan de leiding in La Liga. Eerste achtervolger Real Madrid volgt op zeven punten.