Bekende Franse komiek opgepakt nadat hij ernstig ongeval veroorzaakte onder invloed van cocaïne

De Franse komiek en acteur Pierre Palmade wordt in voorlopige hechtenis geplaatst na het ernstige verkeersongeval dat hij op 10 februari onder invloed van cocaïne heeft veroorzaakt in Seine-et-Marne. Dat heeft het Franse gerecht bekendgemaakt.

De acteur reed op vrijdag 10 februari in het departement Seine-et-Marne, in de omgeving van Parijs, een auto aan terwijl hij onder invloed van cocaïne was. Behalve hijzelf raakten drie mensen zwaargewond: een man, zijn 6-jarige zoon en zijn schoonzus, die zwanger was en haar baby verloor.

De onderzoekskamer van het hof van beroep in Parijs volgt met die beslissing het parket, dat om zijn aanhouding had verzocht nadat hij eerder in verdenking gesteld werd van onopzettelijke doodslag, en door de onderzoeksrechter in een ziekenhuis onder elektronisch toezicht geplaatst werd met een enkelband.