New Yorkse dievenbende heeft het gemunt op één specifieke koptelefoon

Een mobiele bende uit New York viseert de nieuwe draadloze koptelefoon van Apple. Afgelopen maand wisten ze al 21 keer buit te maken door de koptelefoon van wandelaars te trekken.

Nienke Wensveen Bron: The New York Post

De AirPods Max kwam in december uit en kost maar liefst 630 euro. In tegenstelling tot andere AirPods zijn dit geen oordoppen, maar wordt deze gebruikt als koptelefoon. Daardoor is die makkelijker te stelen.

De bende bestaat uit vier mannen op twee bromfietsen. De bijrijder rukt de koptelefoon van het hoofd van een wandelaar waarna ze met hun voertuig snel wegrijden. Op 28 januari begonnen de dieven met stelen. Op 18 februari heeft de bende zelfs tien koptelefoons binnen een uur gestolen. De slachtoffers zijn tussen de 18 en 41 jaar oud.

Volgens de politie van New York is de bende vooral ’s middags actief. Alle diefstallen waren in het stadsdeel Manhattan. De dieven zijn nog niet gearresteerd. De politie heeft wel foto’s van twee verdachten gedeeld.