Benfica-coach Roger Schmidt krijgt rode kaart nadat hij… plastic flesje teruggooit naar publiek

Roger Schmidt, de coach van Benfica, kreeg zaterdag na afloop van de met 0-2 gewonnen wedstrijd in de Portugese Primeira Liga bij Vizela nog een rode kaart. Schmidt gooide een plastic flesje water, dat Vizela-fans naar de bezoekende bank hadden geworpen, terug het publiek in. Na de rode kaart in ontvangst te hebben genomen, toonde de Duitser aan de fans ostentatief de 0-2 eindstand met een handgebaar. Het is nog afwachten of het tot een schorsing komt.

Schmidt wilde er op de persconferentie achteraf niet te veel woorden meer aan vuil maken. “Ik heb inderdaad gereageerd op de provocaties van de fans achter mij. Dat mag niet en dus accepteer ik de rode kaart.” Schmidt had alle redenen om tevreden te zijn over het weekend. Benfica liep in de tussenstand immers verder uit op eerste achtervolger Porto, dat zondag verrassend verloor van Gil Vicente (1-2). Het gat tussen de nummers een en twee is nu acht punten.

Benfica is de tegenstander van Club Brugge in de achtste finales van de Champions League. De Portugezen wonnen het heenduel in het Jan Breydelstadion twaalf dagen geleden met 0-2. De terugmatch in Lissabon is op dinsdag 7 maart.