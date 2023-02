Brian Agbor, het nieuwste lid van ‘Generatie Gent’, meldt zich op het voorplan: “Op bezoek bij Club Brugge, mooier wordt het niet”

Het lijstje met jong Gents voetbalgeweld dat zijn debuut maakt in de hoofdmacht van de Buffalo’s is sinds zondag weer wat langer geworden. Brian Emo Agbor is het nieuwste lid van dit selecte gezelschap en hij werd door Hein Vanhaezebrouck in de strijd gegooid tijdens de Slag om Vlaanderen. “Hier heb ik zo lang op gewacht”, sprak een gelukkige Agbor na afloop.

De personeelszorgen van Hein Vanhaezebrouck bereiken stilaan een zorgwekkend hoog peil. Zondagmiddag zag de Gentse trainer – die al geen beroep kon doen op Kamil Piatkowski en Bruno Godeau – bij rust ook Joseph Okumu nog eens opnieuw uitvallen. Hierdoor kreeg Brian Agbor de kans om zijn eigen versie van een jongensboekverhaal te schrijven.

“Ik kreeg zaterdagmiddag pas om 14 uur te horen dat ik wellicht bij de selectie was van het eerste elftal”, doet Agbor zijn relaas. “In de voormiddag had ik nog getraind met Jong AA Gent en toen kreeg ik telefoon dat ik me zondagochtend moest melden bij de A-kern. Ik kon echt niet goed slapen vannacht door de zenuwen, maar uiteindelijk is dit waar je al jarenlang van droomt. Uitgerekend op bezoek bij Club Brugge debuteren, mooier wordt het niet.”

Inderdaad, de selectie van Agbor bleek meteen de voorbode van zijn officiële debuut bij de Buffalo’s. “Toen ik bij rust de kleedkamer binnenstapte, kreeg ik meteen het seintje dat ik me intensief moest opwarmen. Op het einde van de eerste helft had Joseph ook al verzorging nodig, dus ik besefte toen al dat de kans groter werd dat ik zou invallen.”

“Toen ik na rust het veld opstapte, was dat toch een bijzonder moment”, glundert de 21-jarige Agbor die twee jaar geleden door AA Gent werd weggeplukt bij Antwerp. “Ik heb zo lang op mijn kans bij het eerste elftal gewacht en ben dan ook zo blij dat ik eindelijk op het veld heb gestaan en mezelf heb kunnen laten zien. Mijn gsm is zelfs gecrasht door de enorme stroom berichten. Ik heb zelfs geen 4G meer.”

Weg is nog lang

Uiteindelijk keek Agbor met een goed gevoel terug op zijn prestatie. “Ik wilde alles geven en dat is aardig gelukt. Geleidelijk kregen we het als team wel wat moeilijker, want de Brugse druk werd steeds groter.” Inderdaad, de druk nam toe en bij de 1-0 van Meijer ging Agbor wel even in de fout. “Toen ging het inderdaad net iets te snel. Ik moest over mijn schouder kijken en plots was Meijer daar. Jammer, maar daar leer je uit.”

Uiteraard smaakt dit debuut naar meer voor de jonge verdediger met Kameroense roots die na afloop van de partij in gedachten bij zijn ploegmakkers van Jong AA Gent was, die op hun beurt aan de slag waren op bezoek bij de beloften van Antwerp. “Ik hoop dat dit debuut een vervolg krijgt”, bleef hij na afloop evenwel heel rustig. “Dit is een eerste stap, maar de weg is nog lang.” Reken maar dat Agbor op de terugrit naar Gent in gedachten nog enkele keren zijn debuut heeft herbeleefd. Het Gentse jongensboek is een mooi hoofdstuk rijker.