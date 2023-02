Thaise drugsdealer ondergaat plastische chirurgie omaan politie te ontsnappen

Het lijkt een beetje op de film Face/off, waarin John Travolta en Nicholas Cage van gezicht wisselen. Thaise drugsdealer Saharat Sawangjaeng gebruikte niet alleen extreem veel plastische chirurgie om Koreaans te lijken, hij had zichzelf ook een andere naam gegeven: Seong Jimin.

Sawangjaeng was namelijk van plan om naar Zuid-Korea te verhuizen. “Ik wil een nieuw leven beginnen. Ik vind Thailand saai”, zegt Sawangjaeng in een arrestatievideo. Goed voorbereid was hij echter niet. Hij spreekt geen woord Koreaans.

Sawangjaeng was al een bekende bij de politie. Hij werd al drie keer opgepakt, maar wist elke keer uit de gevangenis te ontsnappen. Nu was de drugsdealer drie maanden voortvluchtig, totdat hij nogmaals werd gearresteerd. De politie was echter geschokt toen ze zagen dat zijn huidige gezicht helemaal niet meer leek op zijn originele gezicht.

MDMA

De man was gearresteerd in Bangkok nadat de politie de verkoop aan andere dealer volgde. Bij zijn arrestatie vonden agenten maar liefst 290 xtc-pillen bij Sawangjaeng. Hij wordt nu verdacht van het importeren van MDMA. Sawangjaeng heeft ook bekend dat hij op het dark web MDMA met cryptomunten kocht.

Politiechef Theeradej Thammasutee zegt dat de drugsdealer een van de grootste oorzaken van de MDMA-epidemie in Bangkok is. “Hij is een drugsbaas van maar 25 jaar oud die MDMA uit Europa smokkelde.” De politie onderzoekt nu na zijn arrestatie ook mogelijke sporen in het buitenland.

