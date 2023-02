Zinho Gano wil met Essevee naar de Heizel: “Deze kans mag je niet zomaar weggooien”

Nee, als het van Zinho Gano afhangt, zal Zulte Waregem dinsdagavond de return van de halve finales in de Croky Cup niet met een veredeld B-elftal afwerken: “De competitie primeert natuurlijk, maar als je de halve finales van de Beker van België bereikt, moet je ook vol durven te gaan voor een plekje in de finale.”

Uiteraard beseft de 29-jarige aanvaller dat zijn team nog een immense uitdaging wacht in de Jupiler Pro League. Het resterende programma oogt bijzonder zwaar en de achterstand op Eupen en Kortrijk bedraagt nog steeds respectievelijk drie en vier punten. Gano realiseert zich ook wel dat het behoud meer dan ooit de hoogste prioriteit is voor Essevee. “De competitie primeert natuurlijk, maar als je de halve finales van de Beker van België bereikt, moet je ook vol durven te gaan voor een plekje in de finale.”

“Deze kans mag je niet zomaar weggooien, ook al is onze uitgangspositie niet ideaal. Het is evenwel een mooi kader waarin we kunnen spelen in Mechelen met een prachtige sfeer. Voor zulke duels ben je profvoetballer geworden”, aldus de aanvaller, die geboren is in Sint-Katelijne-Waver. Juist, op ongeveer tien kilometer van Mechelen. Voor Gano is een wedstrijd in Mechelen dan ook nooit zomaar een partijtje.

De spits die ondertussen ook uitkomt voor het nationale elftal van Guinea-Buissau, onderstreepte trouwens ook even dat zijn team vorige vrijdag tegen Kortrijk toch wel flink gehavend aan de aftrap verscheen. “We misten bijna ons hele middenveld, dus we wisten dat het moeilijk zou worden. Voor de rust hadden we het heel moeilijk. Een gelijkspel is in deze omstandigheden dan ook misschien wel een goed resultaat, maar nu moeten we wel dringend zeges boeken.”

Grossieren in gelijke spelen

De voorbije drie weken trof Essevee telkens een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd. “We grossieren helaas in gelijke spelen, terwijl we telkens echt voluit voor de zege gingen. Chapeau aan de jongens dat we er tegen Kortrijk in slaagden om drie keer een achterstand goed te maken”, bleef Gano heel positief. “Misschien is het wel in ons voordeel dat we nu op papier wedstrijden krijgen waarbij we misschien minder kans maken om te winnen. Maar het zal telkens op details aankomen.”

Na enkele mindere prestaties kon Gano tegen Kortrijk trouwens nog eens scoren en uiteindelijk kon de aanvaller terugkijken op een degelijke prestatie. “In mijn goal stak heel veel frustratie, maar toch vooral blijdschap. Ik was vooral tevreden dat we alsnog een gelijkspel konden afdwingen en dat ik het team met mijn doelpunt toch kon helpen om dit resultaat te bereiken.”

“Geen idee op wiens naam die tweede treffer komt, maar bij dat tweede doelpunt schopte Ndour de bal op mijn voet en zo ging de bal binnen. Geen idee of ik buitenspel stond of niet, maar de goal telde. In de eerste helft had ik ook al een assist geleverd bij het doelpunt van Ciranni. Ja, ik ben echt blij dat ik nog eens belangrijk kon zijn voor het team. Bijna had ik ook nog een tweede doelpunt kunnen maken, maar bij die fase zat het net niet mee. Zonde.”