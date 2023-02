Turkse president Erdogan vraagt vergiffenis voor vertragingen bij hulpverlening na aardbevingen

“Door de zware verwoestingen als gevolg van de bevingen en het slechte weer konden we in de eerste dagen in Adiyaman niet werken zoals we wilden. Ik vraag daarvoor vergiffenis”, zei Erdogan bij een bezoek aan de provincie, drie weken na de aardbeving die in Turkije meer dan 44.000 levens eiste en ook buurland Syrië trof.

De Turkse president, die al twintig jaar aan de macht is en ook na de verkiezingen op 14 mei op post wil blijven, kreeg veel kritiek van de bevolking over de trage hulpverlening. Vier dagen na de ramp sloeg Erdogan al mea culpa, ook in Adyaman, maar toen zonder vergiffenis te vragen.

Maandag beloofde Erdogan de bouw van bijna 50.000 nieuwe woningen in de provincie Adiyaman. In de elf getroffen provincies zouden in totaal 309.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

