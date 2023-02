Handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk en EU over Noord-Ierland bereikt

De Britse premier Rishi Sunak en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben elkaar maandag ontmoet in Londen om eindelijk tot een handelsakkoord te komen omtrent Noord-Ierland.

De Brexit is al een feit sinds 2020, maar de situatie in Noord-Ierland bleef voor discussies zorgen. Voor de Brexit waren er in principe geen problemen. Zowel Ierland, als het VK waren lid van de EU en goederen konden zonder problemen de grens met Noord-Ierland over. Maar toen de Britten uit de EU stapten, zorgde dat voor een ingewikkelde situatie. Door de moeilijke politieke geschiedenis werd er beslist dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland voor geen goed idee zou zijn en dus werd het Noord-Ierse protocol in het leven geroepen. Noord-Ierland zou de EU-regels blijven volgen in zake productie en echte inspecties en controles zouden plaatsvinden tussen de grenzen van Noord-Ierland en de rest van het VK.

Maar die douanecontroles zijn een doorn in het oog van de Noord-Ierse unionisten en de Conservatieve hardliners in het Britse parlement. De regeling veroorzaakt ook praktische problemen voor de bevoorrading in Noord-Ierland.

Na maandenlange moeizame onderhandelingen hebben het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie nu een vergelijk gevonden. Dat zou erin bestaan dat goederen uit Groot-Brittannië bestemd voor de Noord-Ierse markt niet langer aan rigide controles worden onderworpen. Dat zou alleen nog het geval zijn voor producten voor de Europese markt.

De details over het nieuwe akkoord zijn nog niet bekend. Von der Leyen en Sunak zullen daar later op de dag meer uitleg over geven op een persconferentie.

LEES OOK. Britten en EU staan op een zucht van definitief Brexit-akkoord, al is het maar de vraag of dat de problemen zal oplossen

(sgg)