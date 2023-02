SJOTCAST #23. “Islam Slimani maakt Anderlecht beter, maar we gaan er als journalisten onze handen vol mee hebben”

Van een slag in de Slag om Vlaanderen tot schlagerzangers in het Kuipke. Er was dit voetbalweekend weer veel te bespreken. En dat deed Yanko ditmaal met chef voetbal Ludo Vandewalle en Anderlecht-watcher Jürgen Geril. Terwijl Yanko streng is voor de Belgische arbitrage, spotte Ludo een nieuwe Belgische toptrainer in de stille Kempen en vertelt Jürgen hoe hij probeerde binnen gluren bij Anderlecht.