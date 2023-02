Leicester-coach over “nare blessure” van Youri Tielemans : “Het ziet er niet goed uit”

Het ziet er niet zo goed uit voor Youri Tielemans. De Rode Duivel blesseerde zich zaterdag in de slotfase van de competitiewedstrijd tegen koploper Arsenal (0-1 nederlaag) aan de linkerenkel. Leicester-coach Brendan Rodgers had maandag nog geen nieuws op zijn persconferentie, een dag voor het bekerduel tegen tweedeklasser Blackburn Rovers.

“We wachten op de resultaten van zijn scans”, zei de Noord-Ier. “Die zullen we later vandaag krijgen. Maar het ziet er niet goed uit. Het lijkt op het eerste gezicht een nare blessure. Hij heeft veel moed getoond door de partij gisteren uit te spelen. Hij hielp het team hier heel erg mee. We hadden immers geen wissels meer. Youri is een speler die normaal altijd beschikbaar is. Hij is echt een klassespeler. Het zou niet ideaal zijn als hij een aantal wedstrijden moet missen, maar het geeft andere spelers de kans zich te bewijzen.”

Tielemans was tegen Arsenal op het uur als invaller op het veld gekomen. Na de match verliet hij het stadion op krukken. De interlands met de Rode Duivels van volgende maand, op 24 maart in Zweden (EK-kwalificaties) en op 28 maart in Duitsland (vriendschappelijk), komen mogelijk in het gedrang.