Rijkste Russen verloren 67 miljard dollar aan één jaar oorlog

Uit een balans van persbureau Bloomberg is gebleken hoeveel de oorlog Russische miljardairs kost. Voor de 23 Russen die deel uitmaken van de top 500 van ’s werelds meest welvarende personen werd hun vermogen op 23 februari, de dag voor de Russische invasie in Oekraïne, vergeleken met de situatie één jaar later.

Op 23 februari vorig jaar bezaten de 23 rijkste Russen samen 339 miljard dollar netto. Eén jaar na het begin van de oorlog zijn ze bijna 20 procent van dat fortuin kwijtgespeeld: samen verloren ze 67 miljard dollar, zo’n vier keer meer dan de andere miljardairs in de Bloomberg Billionaires Index.

De eigenaars van twee staalgiganten kregen de grootste klappen. Alexey Mordashov, de hoofdeigenaar van Severstal PJSC, verloor 6,7 miljard dollar en Vladimir Lisin van Novolipetsk Steel PJSC 5,8 miljard. Drie van de 23 Russen zagen daarentegen hun fortuin licht stijgen sinds de oorlog.

Het effect van sancties

De verschillende sancties die de Europese Unie en de Verenigde Staten aan Rusland oplegden, lijken een eerder beperkt langetermijneffect te hebben. Het collectieve vermogen van de 23 rijkste Russen bereikte zijn dieptepunt namelijk al slechts enkele weken na het begin van de oorlog. Op 9 maart 2022 bedroeg dit 248 miljard dollar. Daarna ging het een tijdje terug beter, maar de afgelopen maanden daalde hun fortuin opnieuw geleidelijk aan.

De sancties raken de miljardairs wel op andere gevoelige plaatsen. Olie-miljardair Roman Abramovich moest bijvoorbeeld de Engelse voetbalclub Chelsea verkopen en Viktor Vekselberg zijn jacht van 90 miljoen dollar werd in beslag genomen. Onder andere de Verenigde Staten onderzoeken ook nog nieuwe mogelijkheden om Rusland te sanctioneren.