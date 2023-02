Voor OH Leuven-coach Marc Brys waren het vooral twee verloren punten tegen Antwerp: “Een duidelijke strafschop! De VAR twijfelde niet”

Mark Van Bommel vond zondagavond dat Antwerp altijd had moeten winnen in het King Power-stadion. Zijn collega Marc Brys zag dat net even anders. “Ik ben vooral ontgoocheld dat we slechts één punt overhielden aan deze wedstrijd. Na de gelijkmaker van Antwerp kregen we met Nachon Nsingi twee 100 procentkansen”, maakte de coach van OH Leuven zijn punt.

Ook over de strafschopfase – waarin Louis Patris ten val werd gebracht door Gaston Avila – waren de beide trainers het niet eens. “Het was een duidelijke strafschop! De VAR twijfelde niet”, zei Brys gedecideerd. “Louis werd uit evenwicht gebracht en probeerde, misschien tegen beter weten in, overeind te blijven. Aan dat alles ging een fout vooraf. Scheidsrechter Verboomen werd terecht gecorrigeerd door de VAR. We kozen tegen de derde uit de stand voor een laag blok en wilden er snel uitkomen. Voor mij was dat een verstandig plan. Helaas lieten we in de tweede helft het initiatief te veel aan Antwerp en waren we iets te zenuwachtig. Aan de 1-1 ging een onnodige hoekschop vooraf en tot overmaat van ramp stond doelpuntenmaker Kerk moederziel alleen in de tweede zone. Nadien toonden we absoluut de wil om te winnen. Al kreeg ook Antwerp nog kansen.”

Geen Gonzalez

OH Leuven miste in extremis topschutter Mario Gonzalez. “Een stevige aderlating. Hij viel in de laatste minuten van de vrijdagtraining uit bij een van de laatste acties. Het is niet zo dat we de luxe hebben om over verscheidene spitsen te beschikken. (cynisch) Nachon Nsingi speelde een verdienstelijke wedstrijd en stond er twee keer. Helaas kende hij wat pech bij de afwerking. We mogen ook het spontane niet vergeten en niet te veel druk zetten op jonge spelers.”

Aanvoerder Casper De Norre kon wel leven met gelijkspel. “Ik denk dat die 1-1 een correcte uitslag is. Hoewel het jammer blijft dat we de kansen na die 1-1-tussenstand niet afmaakten. Met de inbreng van Calvin Stengs kreeg Antwerp een bonus aan creativiteit en in het eerste kwartier van de tweede helft speelde Antwerp, dat veel kracht heeft, powerplay. Maar het is doodzonde dat de gelijkmaker na een stilstaande fase viel. Over de kwaliteit van ons spel mogen we de laatste weken niet klagen, alleen pakken we te weinig punten. Voor de Europe play-offs wordt het bikkelen. Ik besef dat de concurrentie loodzwaar is en het moeilijk wordt. Om eerlijk te zijn: een twaalfde of dertiende plaats interesseert toch niemand.”

Een te goede ploeg

Zaterdagavond komt Zulte Waregem op bezoek. Moet OH Leuven niet achteromkijken? “Neen. Dat geloof ik. Daarvoor hebben we een te goede ploeg. We zijn dit seizoen nooit weggespeeld. Maar de boodschap is duidelijk: we mogen niet verliezen tegen Zulte Waregem en moeten de drie punten pakken. We willen de fans, die tegen Antwerp voor een geweldige sfeer zorgden, iets teruggeven en belonen. We moeten er vol voor gaan. Tegen Antwerp was het af en toe te slordig en liet de laatste pass of voorzet soms te wensen over. Dat moet zaterdag beter”, aldus De Norre.

Louis Patris, die een strafschop uitlokte, was niet onverdeeld gelukkig met dat ene punt. “Bwah. Ik ben, eerlijk gezegd, ontgoocheld over het resultaat. Vooral omdat bij het doelpunt tegen toch enkele fouten voorafgingen. “De bal belandde ongelukkig in de tweede zone en Kerk stond moederziel alleen.” Door het gelijkspel blijven de Leuvenaars toch wat ter plaatse trappelen. Zaterdag wacht een competitieduel tegen Zulte Waregem. “We moeten tegen Zulte Waregem gewoon de drie punten pakken. Met de ambiance van het publiek moet dat zeker lukken. Als onze fans even enthousiast zijn als tegen Antwerp, kunnen ze ons naar de overwinning schreeuwen en ik heb de strijd om een plaats in de Europe play-offs nog niet opgegeven. We hebben de kwaliteiten om mee te strijden tot het bittere einde.”