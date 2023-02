Bekritiseerde VAR van Club-AA Gent wordt vervangen tijdens Antwerp-Union, Referee Department: “Buchanan had rood moeten krijgen”

Tajon Buchanan had na een VAR-interventie een rode kaart moeten krijgen voor zijn elleboog in het aangezicht van AA Gent-speler Gift Orban. Dat is ook de logische conclusie van Frank De Bleeckere, namens het Referee Department. De geviseerde VAR Kevin Van Damme wordt voor de bekermatch Antwerp-Union vervangen.

Dat videoref Kevin Van Damme zijn scheidsrechter Erik Lambrechts ongemoeid liet na de elleboog van Buchanan in het gezicht van Orban, snapte niemand. Ook het Referee Department oordeelde maandag in zijn wekelijkse evaluatie, bij monde van Frank De Bleeckere hetzelfde. “Omdat de scheidsrechter het niet heeft gezien, wordt een VAR-interventie verwacht en een rode kaart voor de Club Brugge-speler voor gewelddadig gedrag. Omdat de bal reeds uit het spel is bij de elleboogovertreding, kan enkel een disciplinaire sanctie toegepast worden.”

Kevin Van Damme, die afgelopen weekend als VAR fungeerde tijdens Club Brugge-AA Gent, zal donderdag geen videoscheidsrechter zijn tijdens Antwerp-Union. Van Damme werd aanvankelijk aangeduid als VAR voor die halve finale van de Croky Cup. Maar nadat hij tijdens Club-Gent een steek liet vallen door niet tussen te komen na een elleboogstoot van Tajon Buchanan in het gezicht van Emmanuel Gift Orban, voerde het Referee Department alsnog een wijziging door. Jonathan Lardot wordt zijn vervanger.

Ook Eupen-speler Gassama had rood verdiend

De onbestrafte elleboogstoot van Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan had iedereen gezien, maar ook daags voordien liet de VAR het al afweten. Een onbesuisde tackle met de voeten vooruit van Eupen-aanvaller Djeidi Gassama op Cercle-doelman Radoslaw Majecki bleef onbestraft. De Poolse doelman van De Vereniging staat zes weken aan de kant met een scheur in de borstspier. “Hij brengt de veiligheid van de doelman in gevaar door de hoge impact en intensiteit. Het Referee Department vraagt een VAR-interventie en een rode kaart voor ernstig gemeen spel”, is De Bleeckere ook duidelijk.