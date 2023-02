Amerikaanse staat Idaho overweegt executie door vuurpeloton opnieuw in te voeren

In de Amerikaanse staat Idaho wordt overwogen om terdoodveroordeelden te executeren door middel van een vuurpeloton. Door problemen bij de levering van de medicatie voor een dodelijke injectie, wordt nieuwe wetgeving nu bekeken. Dat schrijft Associated Press.

In Idaho stond zo’n vuurpeloton nog tot 2009 in de wet, maar die optie werd in de realiteit nooit gebruikt. Toch wordt nu overwogen om het vuurpeloton opnieuw in te voeren. Het wetsvoorstel werd afgelopen week ingediend omdat er problemen zijn bij de levering van de dodelijk drugs die normaal gebruikt worden bij executies. Om die reden werd de executie van Gerald Pizzuto eind vorig jaar bijvoorbeeld gecanceld, vertelde republikein Bruce Skaug, die het wetsvoorstel ondersteunt. “Zoals het er nu voor staat, krijgen ze misschien nooit die materialen voor de dodelijke injecties,” zei Skaug. “Dit is een rechtsstaat-kwestie: ons strafsysteem moet werken en onze straffen moeten worden uitgevoerd.”

Ter dood veroordeling wordt al langer in vraag gesteld in de Verenigde Staten, maar er duiken ook steeds meer problemen op. Zo willen farmabedrijven de nodige medicatie niet verkopen wanneer ze weten dat die zal gebruikt worden voor een executie. Daardoor wordt er alsmaar vaker gegrepen naar andere medicijnen en die leiden dan weer tot ‘mislukte executies’. Zo’n mislukte executie is niet enkel erg wreed, maar is bovendien ook in strijd met de grondwet. En dus wordt er gezocht naar een alternatief.

“Humaner”

Skaug weet dat een vuurpeloton kan leiden tot vreselijke pijn, maar volgens hem is het een betere optie dan een dodelijke injectie. “In sommige gevallen kunnen er 10 seconden van extreme pijn voorafgaan aan de dood, maar ik vind het persoonlijk humaner dan een dodelijke injectie,” zei hij.

Moest het voorstel goedgekeurd worden, dan zal Idaho niet de enige Amerikaanse staat zijn die zo’n vuurpeloton tot de mogelijkheden rekent. Ook in Mississippi, Utah, Oklahoma en South Carolina mag zo’n peloton gebruikt worden, wanneer andere methoden niet beschikbaar zijn. Maar in South Carolina loopt er momenteel een rechtszaak tegen.

Sinds 1976 werd er slechts drie keer een vuurpeloton gebruikt in de Verenigde Staten, volgens het Death Penalty Information Center. In sommige staten is de elektrische stoel ook een optie.

(sgg)