Mexicaanse president post foto die het bestaan van mythisch wezen ‘bewijst’

De foto, een nachtbeeld van een boom, lijkt op een wezen met lang wit haar en witte ogen. Volgens Obrador is dit een ‘alux’, een wezen dat volgens de oude mythologie van de Maya’s een geest is die geassocieerd wordt met bossen en grotten.

De president zegt dat de foto drie dagen geleden is gemaakt door een ingenieur, aan de bouwplaats voor een treinrail. “Het lijkt op een alux. Alles is mystiek”, zegt Obrador in zijn tweet.

De foto zou niet nieuw zijn, maar in 2021 al gedeeld zijn, als de foto van een heks uit de deelstaat Nuevo León. Twitteraars zijn dan ook kritisch voor de president. “Als je dit gelooft, ben je dom… als je weet dat je liegt, ben je kwaadaardig”, zegt een gebruiker in de reacties. In andere reacties wordt de president ervan beschuldigd nepnieuws te verspreiden.

Onder vuur

Obrador lag al onder vuur door zijn voorstellen voor hervormingen van de verkiezingen. Hij wil bezuinigen op salarissen, lokale stembureaus en trainingen voor burgers die in het stembureau werken. Verder wil hij de straf verlagen voor kandidaten die hun uitgaven voor verkiezingen niet doorgeven.

In Mexico-stad hebben gisteren tienduizenden mensen hiertegen gedemonstreerd. Zij zijn bang dat deze hervormingen de democratie bedreigen en Mexico teruggaat naar de jaren ‘70 en ‘80 toen de Institutioneel Revolutionaire Partij aan de macht was en fraude en vriendjespolitiek aan de dagelijkse orde was.

Volgens Obrador bedreigen de hervormingen de democratie niet. Hij vindt dat de kritiek elitair is en dat de overheid te veel geld uitgeeft aan de verkiezingen. Hij wil dat geld gebruiken voor de armen.