Op twee maanden 66 gedetineerden overleden in grootste gevangenis van Kinshasa

Sinds begin dit jaar zijn in de gevangenis van Makala, de grootste gevangenis in de Congolese hoofdstad Kinshasa, al 66 gedetineerden overleden vanwege de detentie-omstandigheden. Dat zegt Emmanuel Cole, die als activist die opkomt voor de rechten van gevangenen regelmatig bezoeken brengt aan gevangenissen. Ze bezwijken onder meer aan ondervoeding, verstikking of een gebrek aan verzorging.

Zondag kwamen nog eens twee gedetineerden om in Makala, waarmee het aantal doden in februari alleen al op 35 gebracht werd. In januari kon Coles ngo 31 overlijdens in Makala registreren, onder wie een vrouw.

Makala werd nog gebouwd door de Belgische kolonisator, voor 1.500 gedetineerden. Vandaag verblijven er volgens Cole bijna 11.000 mensen, van wie er bijna 8.000 nog niet veroordeeld zijn. Sinds begin dit jaar werden 635 gedetineerden voorwaardelijk vrijgelaten om de overbevolking te verlichten.

De maaltijden die de gedetineerden krijgen, zijn niet alleen “onvoldoende”, oordeelt Cole, maar ook van “slechte kwaliteit”.

Voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève, ook maandag, klopte president Felix Tshisekedi zich op de borst voor zijn verwezenlijkingen op het vlak van mensenrechten. “De bescherming en bevordering van mensenrechten en de fundamentele vrijheden horen bij de prioriteiten” van zijn mandaat en het optreden van de Congolese regering, klonk het in Tshisekedi’s toespraak.