“Dankzij ons zaten de Russen plots zonder munitie”: de Wit-Russische partizanen die hun leven riskeren om oorlog in Oekraïne te dwarsbomen

Een peperduur Russisch verkenningsvliegtuig is zondag “vernield” bij een aanval van Wit-Russische partizanen. Dat zegt de oppositie in het land. Meldingen van getuigen over twee explosies op de Matsjoelisjtsji-luchtmachtbasis lijken de claim te bevestigen. De partizanen steken al een jaar lang Rusland stokken in de wielen. Voor Oekraïne, maar vooral toch uit eigenbelang.