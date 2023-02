Union-doelman Anthony Moris slikt acht goals in laatste twee wedstrijden: “Iedereen moet zichzelf nu in vraag stellen”

Acht tegengoals in twee wedstrijden: dat is niet van de gewoonte van Union. Net als in de wedstrijd tegen Standard gaf Union tegen Westerlo te veel kansen weg. 0 op 6 is het resultaat. “Acht tegengoals is natuurlijk te veel voor een ploeg die nochtans zijn defensieve stabiliteit teruggevonden had”, weet ook Anthony Moris. “We maken zowel individueel als collectief te veel fouten, en dat kost ons punten. Tegen Westerlo had het na een halfuur al 4-0 kunnen zijn als ze iets efficiënter waren. Het moet zo snel mogelijk beter als we weer willen aanknopen met de overwinning.”

Vooral die individuele fouten stapelen zich op. Zo was er zaterdagavond ook de domme penaltyfout van Lazare op Van den Keybus op een hoogst onnodig moment. “We maken de gelijkmaker en nadien komt er weer een individuele fout. Dan is het moeilijk om weer terug te vechten. Maar ik zal nooit iemand met de vinger wijzen. We verliezen samen en we winnen samen. Dat is nu al jaren onze sterkte. Al is het wel een feit dat iedereen zich in vraag moet gaan stellen. De wedstrijd tegen Westerlo is zorgwekkender dan die tegen Standard door de manier waarop we zo veel kansen weggaven. Al moet je de tegenstander ook kunnen complimenteren voor zijn kwaliteiten.”

De te kloppen ploeg

Op de vraag waarom die individuele fouten nu opeens opduiken, was de Luxemburgse international duidelijk. “Als ik dat zou weten, dan hadden we al een oplossing gevonden. Het is een feit dat wij de te kloppen ploeg zijn, iedereen wil Union verslaan. Daar moeten we mee leren leven, het is een mooi compliment voor ons. We moeten er een antwoord op vinden, al is dat momenteel wat moeilijker.”

Intussen won Union al drie wedstrijden op rij niet in de competitie, iets wat geleden is van de Champions’ play-offs vorig seizoen. Toch wil Moris nog niet weten van een eerste crisis van het seizoen. “Absoluut niet. Iedereen blijft kalm en houdt het hoofd koel. We zijn geen club die altijd moet winnen of de top vier moet halen. We waren het gewend om altijd te winnen, nu is het even anders. Dat kan gebeuren. Het gaat nu even moeilijker, maar vanaf je de Champions’ play-offs haalt, is alles mogelijk in de competitie. Die grote achterstand op Genk wil niets zeggen, dat hebben we vorig seizoen ook gezien.”

Toch vindt Union best zo snel mogelijk zijn beste vorm terug. Donderdag wacht een enorme wedstrijd: de bekerkraker tegen Antwerp. Union verdedigt er een 1-0-voorsprong en de Brusselaars zullen op hun best moeten zijn om zich te kwalificeren voor de bekerfinale. “Ik ben blij dat die wedstrijd zo snel komt”, bekijkt Moris het positief. “Daarin zullen we de echte kampioenen zien: zij die opstaan wanneer het moeilijker gaat.”