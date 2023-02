Franse McDonald’s vervangen aardappelfrietjes tijdelijk door groentefrietjes

McDonald’s heeft naar de buitenwereld toe nog niet gecommuniceerd over hun opvallende actie, maar intern zouden franchisehouders wel al van de campagne op de hoogte zijn gebracht. Het idee is dat ze drie tot vier weken lang frietjes van aardappelen zouden vervangen door frietjes gemaakt van bieten, wortelen en pastinaak. Op die manier wil McDonald’s een ‘veggie’ alternatief uittesten.

Het plan om die veggie-frietjes uit te testen komt niet uit het niets. In augustus 2021 werd er al samengezeten met 25 boeren. Zij gingen aan de slag met de groentjes die Franse klanten nu op hun plateau zullen krijgen. Meer dan 3.000 ton groenten werden gekweekt voor de testactie. “We hebben er twaalf (soorten groenten, red.) getest en hebben er drie behouden. We hadden groenten nodig die hard genoeg waren, maar een laag watergehalte hadden en bestand waren tegen snijden”, vertelde Éloi de la Celle, directeur inkoop bij McDonald’s, tegen Le Parisien. “Het is de combinatie van de drie die heel interessant is, met de licht zoete wortel die de sterkere kant van de andere compenseert,” zei de la Celle.

Het gaat voorlopig om een testactie, die start op 7 maart. Maar de fastfoodketen hoopt dat de groentefrietjes zullen aanslaan, zodat ze de actie kunnen uitbreiden. (sgg)