Spaanse media: “Verbolgen Real Madrid boycot verkiezing FIFA Awards”, ontdek hier alle genomineerden

Real Madrid is maandagavond in Parijs niet vertegenwoordigd bij het gala van wereldvoetbalbond FIFA, waar onder meer de voetballer en coach van het jaar worden gekozen. Dit melden de doorgaans goed geïnformeerde Spaanse sportkranten Marca en Sport. Thibaut Courtois is één van de drie genomineerden voor “Doelman van het Jaar”.

Real Madrid, winnaar van de Champions League, zou dit doen omdat de voornaamste prijzen van speler van het jaar en coach van het jaar voorbij gaan aan respectievelijk de Franse aanvaller Karim Benzema en de Italiaanse coach Carlo Ancelotti van de club. De onderscheidingen zouden in Parijs gaan naar Lionel Messi en de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni, die beiden met hun land eind vorig jaar wereldkampioen werden in Qatar.

Bovendien zou Real Madrid zeer ontstemd zijn over het feit dat het grote Braziliaanse talent Vinícius Júnior niet eens kandidaat is om te worden gekozen in het zogenoemde wereldelftal. FIFA en Real Madrid hebben vooralsnog niet gereageerd op de berichten. Officieel zou Real Madrid als reden voor de absentie gaan opgeven dat het deze weken een bijzonder druk programma heeft.

Thibaut Courtois is één van de drie genomineerden voor “Doelman van het Jaar”. Hij neemt het in de verkiezing op tegen Emliano Martinez (Aston Villa) en Yassine Bono (Sevilla), die met Argentinië en Marokko hoge ogen gooiden op het WK. Martinez is wel aanwezig in Parijs. Courtois won half oktober nog de Yashin-trofee voor beste keeper ter wereld op het gala van de Ballon d’Or.