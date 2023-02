Anoniem slachtoffer komt naar buiten met verhaal over verkrachting door Harvey Weinstein: “Ik verafschuwde mezelf”

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein (70) is op 23 februari veroordeeld tot een celstraf van nog eens 16 jaar voor de verkrachting van een vrouw in Beverly Hills in 2013. Na 10 jaar onthult de 43-jarige Evgeniya Chernyshova haar identiteit en doet ze haar verhaal.“Het is niet goed om alleen door deze hel te gaan.”

Voordien stond Evgeniya Chernyshova overal aangeduid als ‘Jane Doe 1’. Ze koos voor anonimiteit, omdat ze zich schaamde voor wat haar overkomen was en zichzelf de schuld gaf, zo vertelde ze in een interview met The Hollywood Reporter. “Ik verafschuwde mezelf. Ik dacht dat het een goede beslissing was om mijn kinderen te beschermen. Maar het was een vreselijke beslissing voor mezelf.”

Ondertussen is Weinstein veroordeeld voor haar verkrachting. Hij zal hoogstwaarschijnlijk in de cel sterven, want hij moet ook nog een straf van 23 jaar uitzitten, die hij drie jaar geleden kreeg. Nu wil het voormalig model en actrice zich niet langer verstoppen. “Ik wil mijn leven terug. Ik ben Evgeniya. Ik ben verkracht en dit is mijn verhaal.”

Chernyshova is afkomstig uit Siberië maar verhuisde als twintiger naar Italië. Tijdens een trip naar Los Angeles in 2013 kwam ze Harvey Weinstein tegen op een evenement. De actrice keerde alleen terug naar haar hotelkamer, maar niet veel later stond Weinstein plots voor haar deur. “En dat is de beslissing waar ik de afgelopen 10 jaar spijt van heb gehad, dat ik die deur heb geopend”, vertelt ze.

“Ik besefte dat er iets mis was”, ging Chernyshova verder. “Hij deed de rits van zijn broek open en ik raakte volledig in paniek.” Ze probeerde Weinstein in allerijl duidelijk te maken dat ze bezet was door hem haar trouwring en foto’s van haar kinderen te tonen, maar tevergeefs. “Hij viel me aan in de slaapkamer, sleepte me naar de badkamer en verkrachtte me daar.”

De pijnlijke ervaring bleef Chernyshova achtervolgen, maar nu wil ze haar leven terug opnemen. “Een deel van mij is bang voor de toekomst, maar ik ben trots op mezelf.” Samen met haar dochter wil ze ook een stichting opstarten voor slachtoffers van misbruik.