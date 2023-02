Courtois en De Bruyne in het FIFA-wereldelftal van het jaar, hoofdprijzen voor Messi en Putellas

De Argentijn Lionel Messi (PSG) en de Spaanse Alexia Putellas (FC Barcelona) zijn maandagavond op The Best Fifa Football Awards verkozen tot beste voetballer en voetbalster ter wereld. Thibaut Courtois greep naast de trofee van beste doelman ter wereld, maar kreeg - net zoals Kevin de Bruyne een plekje in het wereldelftal van het jaar.

Wereldvoetbalbond FIFA deelde maandagavond in Parijs zijn jaarlijkse voetbalprijzen uit op The Best FIFA Football Awards. De hoofdvogels werden afgeschoten door Lionel Messi en Alexia Putellas. Zij werden uitgeroepen tot FIFA Speler en Speelster van het Jaar. Messi haalde het in de verkiezing van de Franse aanvallers Karim Benzema en Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez, die samen met Messi Argentinië aan de wereldtitel hielp in Qatar werd dan weer verkozen tot beste doelman. De 30-jarige doelman van Aston Villa kreeg de voorkeur op Thibaut Courtois, die de trofee in 2018, na het WK in Rusland wel al eens in ontvangst mocht nemen. De Marokkaan Yassine Bounou (Sevilla) was de derde genomineerde. Courtois won half oktober nog de Yashin-trofee voor beste keeper ter wereld op het gala van de Ballon d’Or.

Opvallend: Courtois kreeg even later op het gala wel een plek onder de lat van het beste elftal van het jaar. Ook Kevin De Bruyne haalde voor het derde jaar in zijn carrière een plekje in dit elftal.

Elftal van het jaar: Courtois, Hakimi - Van Dijk - Cancelo, De Bruyne - Modric - Casemiro, Messi - Mbappé - Benzema - Haaland

Argentijns bondscoach Lionel Scaloni maakte maandagavond het Argentijnse feestje compleet door uitverkozen te worden tot Coach van het Jaar.

FIFA geeft Pelé postuum ereprijs

De eind vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden Pelé postuum werd door de FIFA een ereprijs toegekend. De weduwe van de Braziliaan was aanwezig om de onderscheiding in ontvangst te nemen, die ze kreeg uit handen van oud-PSV’er Ronaldo, die ook wereldkampioen werd met Brazilië. “Pelé is onsterfelijk”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Er werden ook beelden getoond uit de omvangrijke loopbaan van Pelé, die drie keer wereldkampioen werd.

Pelé zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 interlands was de aanvaller heel lang de topscorer aller tijden van de ’Seleção’.