Iraanse autoriteiten onderzoeken vergiftiging van jonge meisjes uit wraak

Op 14 februari hadden misnoegde ouders in de Iraanse stad Qom, ten zuiden van Teheran, betoogd aan het kantoor van de gouverneur, op een moment dat meerdere scholen in hun stad gesloten bleven omwille van het lopende onderzoek. Zij willen een verklaring voor de vergiftiging van honderden jonge meisjes, allemaal rond de 10 jaar oud, in de voorbije maanden.

Het heeft er alle schijn van dat er bij die vergiftigingen sprake is van kwaad opzet. De Iraanse overheid bevestigt dat daar onderzoek naar loopt, en dat dat voorlopig de hypothese is waar het meest geloof aan gehecht wordt. Meer bepaald zou het gaan om wraak van de daders tegen de rol die jonge vrouwen en meisjes de voorbije maanden gespeeld hebben in de protesten tegen het verplichte dragen van hidjabs in de nasleep van de dood van Mahsa Amini op 16 september.

Scholen dicht

“Uit het onderzoek is al gebleken dat sommige mensen wilden dat alle scholen, en dan voornamelijk scholen voor meisjes, gesloten werden”, zei Younes Pahani, vice-minister van Onderwijs. “Ook is gebleken dat de chemische onderdelen waarmee zij vergiftigd werden geen militaire chemicaliën zijn die in bepaalde oorlogsgebieden gebruikt worden. Ze hebben geen agressieve behandeling nodig, en het grootste deel van de gebruikte stoffen kan behandeld worden.” Dat bevestigt dokter Homayoun Sameyah Najafabadi, lid van de commissie Volksgezondheid in het Iraanse parlement. “Het gaat om bewuste vergiftiging.”

Volgens een door The guardian bevraagde dokter wijzen de symptomen van het merendeel van de studenten - zweten, veel speeksel, overgeven, diarree… - op het gebruik van een zwak organofosfaatmiddel. “Ik heb nog nooit iemand behandeld die daarmee vergiftigd was. De enige gevallen die ik behandeld heb, waren werkmannen die met pesticiden in de landbouw in contact waren gekomen.”

Wraak

De Iraanse mensenrechtenactivist Masih Alinejad zegt in diezelfde krant dat het volgens hem gaat om “wraak van Islamic Republic tegen de moedige vrouwen die de verplichte hoofddoek geweigerd hebben en de Berlijnse muur van Ayatollah Ali Khamenei dooreen geschud hebben”.

Hij roept vrouwen overal ter wereld dan ook op - “en vooral leerlinges” - om de stem te zijn van Iraanse studenten en de leiders van democratische landen daarmee de vergiftigingen te laten veroordelen en het regime van Khamenei te isoleren. “Ik noem dit biologisch terrorisme, en dat zou door de VN onderzocht moeten worden. We hebben er een externe organisatie voor nodig.”