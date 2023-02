Opvallend: mindervalide voetballer wint Puskas Award voor knapste goal van het jaar

Op de The Best Fifa Football Awards - de jaarlijkse voetbalprijzen van wereldvoetbalbond FIFA - heeft de Pool Marcin Oleksy maandagavond de Puskas Award gewonnen. Die bekroont de knapste goal van de voorbije voetbaljaargang. Verrassend, want Oleksy is een mindervalide voetballer met een geamputeerd been.