Honderden kilo’s cocaïne aangetroffen aan Franse kust

Op het strand van Réville, in Normandië in Frankrijk, werden zondagochtend honderden kilo’s van een niet nader geïdentificeerd product aangetroffen. Uit de eerste tests blijkt dat het om cocaïne gaat, heeft de procureur van Cherbourg maandag laten weten.

Uit voorlopige tellingen zou sprake zijn van “tussen de 700 en 800 kilogram”.

Het is niet de eerste keer dat cocaïne aanspoelt in Frankrijk. Eind 2019 werden balletjes met een totaal gewicht van 1.600 kilogram cocaïne aangetroffen tussen Sain-Jean-de-Luz in het departement Pyrénées-Atlantiques en Camaret in het departement Finistère.