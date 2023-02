El Salvador wil nog eens 30.000 mogelijke bendeleden arresteren

De uitspraak kwam er in de nasleep van de opening van een megagevangenis, waarnaar vrijdag de eerste 2.000 gedetineerden werden overgebracht.

Bijna een jaar geleden werd in het Centraal-Amerikaanse land de noodtoestand uitgeroepen in een poging het bendegeweld in te dammen. Sindsdien zijn zo’n 65.000 mogelijke bendeleden opgepakt. De missie is pas volbracht als de laatste gangster is berecht, verklaarde Merino.

“De noodtoestand is het meest effectieve instrument gebleken in de strijd tegen bendes”, klonk het voorts.

Kritiek, maar populair in eigen land

De draconische aanpak wordt bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Salvadoraanse media maken geregeld gewag van willekeurige aanhoudingen. In eigen land is de Salvadoraanse president Nayib Bukele onder de 6,8 miljoen inwoners nog onverminderd populair. Het aantal moorden is er dan ook sterk teruggelopen.