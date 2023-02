Eén van laatste Aziatische jachtluipaarden in Iran gestorven

Een van de laatste Aziatische jachtluipaarden (Acinonyx jubatus venaticus), een met uitsterven bedreigde ondersoort van het jachtluipaard, is gestorven in Iran. Volgens Iraanse media is de zowat tien maanden oude Pirus overleden aan nierfalen.

Het roofdier komt vandaag nog voor in Iran. Pirus genoot grote bekendheid in het land, als een van de laatste van zijn soort. Hij kwam vorig jaar ter wereld in een dierenpark in de Iraanse provincie Semnan, samen met twee andere dieren. De moeder verstootte haar welpen echter. De zussen van Pirus stierven kort na de geboorte. Dierenverzorgers brachten Pirus groot.

Volgens Iraanse media doken al snel gezondheidsproblemen op. Pirus leed aan een nieraandoening. Een maandag uitgevoerde spoedoperatie overleefde hij niet.

Volgens de Iraanse autoriteiten blijven nog maar een tiental Aziatische jachtluipaarden over. Milieu- en dierenrechtenactivisten waarschuwen al jaren voor het uitsterven van de soort.