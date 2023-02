Louis van Gaal is voortaan ridder én officier, twee titels erbij omdat hij “Oranje weer kleur gaf”

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Van Gaal werd in 1997 al benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Officier is nog prestigieuzer dan ridder.

“Meerdere voetballers en meerdere stafleden noemen je hun tweede vader. Dat doen ze niet zomaar”, zei Minister van Sport Conny Helder.

Louis van Gaal was drie periodes bondscoach van het Nederlands elftal. Tijdens zijn tweede termijn werd Nederland derde op het WK in Brazilië. In de zomer van 2021 werd Louis van Gaal voor een derde keer Nederlands bondscoach. Op het recente WK in Qatar strandde Oranje in de kwartfinales, waarin het op strafschoppen werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië.

De onderscheiding van het bondsridderschap is de op één na hoogste onderscheiding van de Nederlandse Voetbalbond KNVB.

“Je hebt Oranje zijn zelfvertrouwen teruggegeven en het Nederlands voetbal weer op de kaart gezet. Oranje heeft dankzij jou weer kleur op de wangen. We kunnen weer vooruit”, zei bondsvoorzitter Just Spee.

Nochtans was er in de Nederlandse media rond het WK in Qatar heel wat kritiek op de speelwijze van Louis van Gaal, die werd verweten te voorzichtig en defensief voetbal te spelen met Oranje.