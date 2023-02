Zlatan Ibrahimovic neemt het op voor Charles De Ketelaere: “Ik zie wat van mezelf in hem”

“De voorbije maanden was ik niet dagelijks bij de ploeg, om hem écht goed te kennen moet ik elke dag in de kleedkamer zijn”, zei Ibrahimovic toen hem gevraagd werd naar Charles De Ketelaere. Zondag vielen ze ruim een kwartier voor tijd samen in tegen Atalanta. “Maar ik zie wat van mezelf in hem. Bij Ajax hem ik het ook meegemaakt en duurde het een jaar voor ik mijn draai vond. Het is allemaal nieuw voor hem en er ligt veel druk op hem vanwege de hoge transfersom die voor hem is betaald, iedereen heeft verwachtingen.”

“Hij is een talent en heeft veel potentieel. Hij moet gewoon de juiste weg vinden om te groeien. Hij is plots in een andere stad, weg van huis en daar moet hij aan wennen. Hij moet gewoon gedeblokkeerd raken. Zodra dat lukt, verandert alles.”

AC Milan betaalde afgelopen zomer zo’n 30 miljoen euro voor Charles De Ketelaere, die daarvoor drie seizoenen bij de A-ploeg van Club Brugge speelde. Hij kwam in 28 wedstrijden voor AC Milan, veelal invalbeurten, nog geen enkele keer tot scoren.