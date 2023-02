Nationale Bank: “Belgische economie groeide in 2022 met 3,1 procent”

De Belgische economie is in het vierde kwartaal van 2022 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, zo bevestigt de Nationale Bank dinsdag een eerdere flashraming. Over heel 2022 groeide het Belgische binnenlands product (bbp) met 3,1 procent. Het waren vooral de consumptie van de gezinnen en de buitenlandse handel die de motor deden draaien, zo blijkt.

De bestedingen van de gezinnen stegen in 2022 met 4,3 procent. Ook de woninginvesteringen waren over heel het jaar nog positief (+1,6 procent), maar in het laatste kwartaal was er wel een daling (-2,4 procent)

De overheidsconsumptie groeide in 2022 (+1,4 procent), terwijl de openbare investeringen krompen met 6,9 procent. De bedrijfsinvesteringen daalden dan weer met 1,7 procent, al liet het laatste kwartaal wel weer een lichte groei (+0,5 procent) zien.

Over het hele jaar 2022 steeg het uitvoervolume (+4,6 procent) sneller dan het invoervolume (+4,2 procent). Bijgevolg leverde de netto-uitvoer van goederen en diensten een positieve bijdrage van 0,4 procentpunt tot de groei, zegt de Nationale Bank.

Over heel het jaar kwamen er net geen 100.000 banen bij: +99.500 personen of +2 procent, wat vergelijkbaar is met de jobcreatie in 2021.