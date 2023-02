Greta Thunberg steunt Sami bij blokkade van ministeries in Noorwegen

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en tientallen activisten van de bevolkingsgroep Sami hebben dinsdag nog meer ministeries in de Noorse hoofdstad Oslo geblokkeerd om te protesteren tegen twee windmolenparken die ondanks een gerechtelijke uitspraak nog steeds in bedrijf zijn. De windturbines staan in het gebied waar de Sami wonen en hun culturele rendierhouderij uitbaten.

De Sami wonen in een gebied dat zich uitstrekt over het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en het Russische Kola-schiereiland. Ze zijn de oorspronkelijke inwoners van het gebied. De militanten in Oslo dringen aan op de sloop van de twee windmolenparken in Fosen, een regio in het westen van Noorwegen. Na een uitspraak van het Noorse hooggerechtshof zijn die parken immers illegaal.

In oktober 2021 besloten de elf rechters van het Noorse Hooggerechtshof unaniem dat de onteigenings- en exploitatievergunningen die waren verleend voor de bouw van de 151 turbines ongeldig waren, omdat ze de culturele rendierhouderij van de Sami-families verstoren. Het Hof sprak zich echter niet uit over de toekomst van de turbines.

Vijfhonderd dagen na het vonnis trokken de Sami bijgestaan door klimaatactivisten naar het ministerie. De protesteerders krijgen sinds zondag de steun van Greta Thunberg, die zich bij de blokkadeoperaties aansloot. “We mogen de zogenaamde klimaattransitie niet gebruiken als dekmantel voor kolonisering”, zei Thunberg zondag aan televisiezender TV2. “Een klimaattransitie die mensenrechten schendt, is de naam klimaattransitie niet waardig.”

In de nacht van zondag op maandag werden ze met geweld ontruimd uit de inkomhal, maar maandagochtend keerden ze terug. Ook dinsdag waren ze weer op post. “Vandaag sluiten we de Staat”, zei de Sami muzikante en militante Ella Marie Haetta Isaksen aan de protesteerders die grotendeels in traditionele blauw-rode klederdracht gehuld waren. De politie ontruimde aan het begin van de ochtend een van de toegangen tot het ministerie door de activisten naar buiten te dwingen.

De Noorse autoriteiten, die werden bekritiseerd voor hun veronderstelde traagheid, hebben zich ertoe verbonden de beslissing van het hooggerechtshof te respecteren en bijkomende deskundigenrapporten besteld in de hoop om manieren te vinden om de elektriciteitsproducenten en rendierhouders naast elkaar te laten bestaan.