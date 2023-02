Duitse babysitter krijgt 14 jaar cel voor ruim 120 gevallen van kindermisbruik

De veertiger bood zich via onlineplatformen aan als babysitter, en kwam zo in contact met zijn slachtoffers. De IT-expert filmde het misbruik ook en bewaarde de video’s. De man werd aangeklaagd voor meer dan 120 gevallen van seksueel geweld tegen dertien kinderen tussen 2005 en 2019. Volgens de aanklacht was het jongste slachtoffer een meisje van ongeveer één maand oud. Tijdens zijn proces in de regionale rechtbank van Keulen bekende hij zijn daden, en beschreef hij ze ook zelf als “verwerpelijk”.

De man werd in december 2021 door de politie opgepakt in een huis dat hij deelde met zijn vrouw in Wermelskirchen, zo’n twintig kilometer ten noordoosten van Keulen. De man zat in een videoconferentie met collega’s toen de arrestatie plaatsvond.