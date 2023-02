Aandeelhouder van Tesla wil schadevergoeding na problemen met autopiloot

Een aandeelhouder van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla wil met een groepsclaim in de Verenigde Staten een compensatie afdwingen voor de koersverliezen van het aandeel van het bedrijf, als gevolg van ongevallen en problemen met het rijhulpsysteem ‘Autopilot’. Dat blijkt uit een klacht die maandag bij een rechtbank in Californië werd ingediend. In de klacht worden Tesla, Tesla-topman Elon Musk en andere topmanagers ervan beschuldigd de mogelijkheden van het systeem voor autonoom rijden met valse en misleidende beweringen overdreven voorgesteld te hebben.

In de klacht zijn meerdere dagen opgelijst waarop de koers van het aandeel Tesla duidelijk daalde, nadat ongevallen of onderzoeken door Amerikaanse autoriteiten naar het ‘Autopilot’-systeem bekendraakten. De aantijgingen zijn ook gericht op de herhaaldelijke aankondigingen door Musk in de voorbije jaren dat wagens van Tesla binnenkort volledig autonoom zullen kunnen rijden.

Toch hebben enkele weken geleden Tesla-aandeelhouders nog ondervonden hoe moeilijk het kan zijn om voor een rechtbank koersbewegingen van een aandeel te koppelen aan specifieke gebeurtenissen. Zij wilden eveneens met een groepsclaim een schadevergoeding bekomen voor de volatiliteit van het aandeel na de aankondiging van Musk in augustus 2018 dat hij Tesla van de beurs wilde halen.

Tot een deal kwam het toen evenwel niet en beurswaakhond SEC concludeerde dat Musk misleidende verklaringen deed toen hij schreef dat de financiering van de deal rond was. Toch slaagden de advocaten van de aandeelhouders er niet in om de rechtbank ervan te overtuigen dat de koers van het aandeel een grote invloed ondervonden had van de tweets van Musk.