Dreigen nieuwe records? “Heropening van China is grootste bedreiging voor gasprijs”

Het is niet ondenkbaar dat de aardgasprijzen de komende maanden opnieuw naar recordhoogtes stijgen. Dat zal vooral bepaald worden door de vraag in China, nu dat land de strenge coronamaatregelen heeft laten vallen. Dat staat dinsdag in een rapport van het Internationaal Energieagentschap.

De vraag in China is de “grote onbekende” voor 2023, zegt het IEA. De nood aan gas werd er vorig jaar beperkt door het strenge zerocovidbeleid en een vertragende economie. Maar als de Chinese economie sterker herstelt dan verwacht, dan kan de vraag naar vloeibaar aardgas (lng) er dit jaar met 35 procent toenemen. Daardoor zou de concurrentie op de internationale markten toenemen, en kunnen de prijzen opnieuw stijgen naar de “onhoudbare” niveaus van vorige zomer, aldus het agentschap.

Het IEA stipt wel aan dat er grote onzekerheid is over de evolutie van de Chinese vraag naar aardgas. Er is een verschil van 40 miljard kubieke meter tussen de laagste en de hoogste prognose inzake de lng-invoer in het land. Dat komt overeen met zowat 8 procent van het verwachte verbruik in Europa dit jaar. “De kloof is groter dan de onzekerheid rond het mogelijke verlies van alle resterende gasvervoer via pijpleidingen van Rusland naar Europa”, zegt het agentschap.

Europa is vorig jaar veel afhankelijker geworden van lng. Het is een alternatief voor aardgas via pijpleidingen uit Rusland, waarvan de aanvoer na de Russische inval in Oekraïne al grotendeels is stilgevallen. Dat leidde vorig jaar tot sterke prijsstijgingen voor gas, zeker toen Europese landen ook de gasopslag versneld gingen vullen. Sindsdien is de prijs weer gedaald, geholpen door een milde winter waardoor Europa minder gas nodig heeft gehad.