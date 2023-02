Stoltenberg: “Oekraïne zal op lange termijn lid worden van NAVO”

“De NAVO-landen gaan ermee akkoord dat Oekraïne lid wordt van de alliantie, maar dat is een perspectief op lange termijn”, zei Stoltenberg tijdens een bezoek aan de Finse hoofdstad Helsinki. “Nu is het zaak om te verzekeren dat Oekraïne een onafhankelijke en soevereine natie blijft. Daarvoor moeten we Oekraïne steunen”, klonk het. “We moeten ook een kader vinden dat ervoor zorgt dat president Poetin en Rusland niet opnieuw Oekraïne binnenvallen.”

Stoltenberg is dinsdag in Helsinki naar aanleiding van een stemming in het Finse parlement over een wet die toetreding tot de NAVO mogelijk maakt. De verwachting is dat een meerderheid van de parlementsleden het licht op groen zal zetten. Na de Russische invasie van Oekraïne hadden Finland en Zweden gevraagd om tot de NAVO toe te kunnen treden. Maar die uitbreiding van het bondgenootschap moet ook worden goedgekeurd door alle 30 landen die momenteel aan deel uitmaken van de NAVO. Enkel Turkije en Hongarije liggen momenteel nog dwars.

Voor Stoltenberg “is de tijd aangebroken” om de twee Noord-Europese landen toe te laten. “Zowel Finland als Zweden hebben gedaan wat ze afgelopen juni in Madrid hadden beloofd in hun trilaterale overeenkomst met Turkije”, benadrukte de NAVO-topman.