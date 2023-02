Thiago Silva (Chelsea) is out met schade aan ligamenten knie

© Action Images via Reuters

Chelsea-verdediger Thiago Silva heeft zondag in de met 2-0 verloren competitiematch tegen Tottenham schade opgelopen aan de ligamenten van de knie. Dat blijkt uit bijkomend onderzoek, zo hebben de Blues bekendgemaakt.

Chelsea meldt niet hoelang de 38-jarige Braziliaan buiten strijd is. In ieder geval lijken de competitiematch van zaterdag, thuis tegen Leeds United, en de return van de achtste finale van de Champions League, volgende week dinsdag op Stamford Bridge tegen Borussia Dortmund (heen: 1-0), te vroeg te komen voor Silva.

Silva verlengde eerder deze maand zijn contract met een jaar bij de Londense club, tot de zomer van 2024.

Chelsea kent een belabberd seizoen. Het is 14 punten verwijderd van de top vier in de Premier League en won slechts twee keer in de voorbije 15 wedstrijden.