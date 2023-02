Aantal geboortes in Japan bereikt dieptepunt

De Japanse bevolking krimpt en veroudert in sneltempo. Afgelopen jaar daalde het aantal geboortes voor het eerst onder de grens van 800.000 baby’s, zo maakte de regering dinsdag bekend. Tegelijk steeg het aantal sterftegevallen naar een recordhoogte van zo’n 1,6 miljoen.

Premier Fumio Kishida verklaarde dat het aanzwengelen van het geboortecijfer de belangrijkste opgave is. Ouders moeten meer geld krijgen, de dienstverlening voor gezinnen moet worden uitgebreid en de Japanse arbeidswereld moet worden hervormd, klonk het. Experts betwijfelen echter of dat voldoende zoden aan de dijk zal brengen. Tot hiertoe liepen alle pogingen van de regering om het aantal geboortes te stimuleren op niets uit.

Als gevolg van het lage geboortecijfer en het feit dat er nauwelijks sprake is van immigratie, vergrijst Japan sneller dan eender welk ander industrieland ter wereld. Hele delen van het land sterven uit, huizen staan leeg en vervallen, scholen worden gesloten. Veel Japanners trouwen steeds later en stellen ook de geboorte van hun eerste kind uit. Daarnaast zijn heel wat vrouwen niet bereid hun eigen carrière op te geven voor kinderen. Een gebrek aan participatie aan het gezinsleven van mannen, die elke dag lange werkdagen kloppen, wordt ook naar voor geschoven als reden. Daar komt nog bij dat veel jongeren zich gewoonweg geen gezin kunnen veroorloven.

Sommige sectoren van de Japanse economie, zoals de bouw, de handel en de horeca, kampen als gevolg van het dalende geboortecijfer met een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten. De regering slaagde er intussen wel in om meer vrouwen tot de arbeidsmarkt te laten toe treden en oudere mensen langer te doen werken, maar dat neemt niet weg dat Japan het zonder buitenlandse gastarbeiders niet meer gebolwerkt krijgt.

Tegelijk schuwt het land, dat prat gaat op zijn homogene bevolking, grootschalige immigratie en het is volgens experts erg onwaarschijnlijk dat daarin verandering komt. Het cultureel gesloten land deinst namelijk terug voor de uitdagingen die zo’n openstelling met zich mee zou brengen. Zo is er onder andere de vrees voor meer criminaliteit in een land dat tot dusver als een van de veiligste ter wereld wordt beschouwd.