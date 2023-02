Elf EU-lidstaten willen nucleaire samenwerking versterken

In de marge van een informele bijeenkomst van de Europese energieministers in Stockholm hebben 11 lidstaten dinsdag aangekondigd dat ze nauwer willen samenwerken om nucleaire energieprojecten te ontwikkelen. Ze bestempelen kernenergie als een belangrijke hefboom voor de decarbonisatie van de economie en de vrijwaring van de energiebevoorrading.

In een korte gemeenschappelijke verklaring nemen de betrokken ministers zich voor om “een nauwere samenwerking tussen hun nationale nucleaire sectoren” te bevorderen, dit om “nieuwe projecten, met name gebaseerd op innovante technologieën” te ondersteunen, “alsook de exploitatie van bestaande centrales”.

Versterkte samenwerking

De verklaring is onderschreven door Frankrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Finland, Nederland, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. Ze willen onder meer “gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s en industriële projecten” verkennen en mogelijkheden voor “versterkte wetenschappelijke samenwerking” en de uitrol van “beste praktijken op vlag van beveiliging” bekijken.

“Kernenergie vertegenwoordigt 25 procent van onze Europese elektriciteitsproductie en stoot minder koolstof uit dan wind- en zonne-energie”, zo verklaarde de Franse minister Agnès Pannier-Runacher maandag voor aanvang van de tweedaagse bijeenkomst. Volgens haar moet nucleaire energie naast wind- en zonne-energie “een complementaire” hefboom worden om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Autonoom

In de Europese Unie beslist elke lidstaat autonoom over de nationale energiemix, maar Frankrijk voert al een tijd een offensief op het Europese toneel om kernenergie te promoten als middel om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo ijverden de elf betrokken lidstaten ook al voor het “duurzame” karakter van kernenergie in de heetgebakerde discussie over de zogenaamde taxonomie, het klassificatiesysteem dat groene investeringen moet faciliteren.

Van een echte “alliantie” is in de nieuwe verklaring geen sprake, maar met het initiatief wil Parijs volgens het kabinet van Pannier-Runacher opnieuw “een sterk signaal sturen in de verschillende Europese onderhandelingen”. Zo willen de Fransen de “koolstofarme” waterstof uit kernenergie laten meetellen in de nationale doelstellingen voor hernieuwbare waterstof in de industrie en het vervoer. Landen als Spanje en Duitsland zijn daar fel tegen gekant.

Duitse kerncentrales

Ondanks het wegvallen van goedkoop Russisch gas gaan in april in Duitsland de laatste kerncentrales dicht. Ook Oostenrijk en Luxemburg behoren tot het antinucleaire kamp. “Om de race tegen klimaatverandering te winnen, moeten we snel zijn. Nieuwe nucleaire centrales, dat is vijftien jaar aanleg, twee of drie keer duurder dan wind en zon. Het is ideologie, geen pragmatisme”, zei de Luxemburgse minister Claude Turmes.

Ook België, dat begin dit jaar met uitbater Engie een eerste akkoord bereikte over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales, zit niet bij de groep van elf lidstaten. “Ik heb geen formele uitnodiging gekregen”, zo verklaarde minister Tinne Van der Straeten (Groen). Maar de minister heeft naar eigen zeggen “zeer goede relaties met Frankrijk” en de andere landen en zal van nabij volgen wat ze zullen presenteren, “met name met betrekking tot waterstof”.

EIB

De Franse forcing werd dinsdag ook gevoerd op het jaarlijkse forum van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. In een videoboodschap riep president Emmanuel Macron de bank op om ook nucleaire technologie te financieren. Frankrijk wil de komende jaren minstens zes nieuwe reactoren bouwen. De EIB stak in het verleden geld in nucleaire beveiligingsprojecten voor bestaande centrales in Finland en Slovakije, maar niet in de aanleg van nieuwe. De raad van bestuur van de EIB is “zeer verdeeld over deze kwesties, net zoals de lidstaten dat zijn”, erkende vicevoorzitter Ambroise Fayolle begin februari.