Net als in de films: maffiabaas ontsnapt met lakens uit Italiaanse gevangenis

Pas twee uur na zijn ontsnapping kwamen bewakers erachter dat de beruchte maffiabaas Marco Raduano uit een Italiaanse gevangenis was ontsnapt. Op een video is te zien hoe hij vijf lakens gebruikt om weg te vluchten.

Raduano heeft de vijf lakens aan elkaar geknoopt en klimt daarmee langs de buitenmuur naar beneden. Een paar meter boven de grond springt hij en rent hij weg. Daarna is hij onder een metalen hek gedoken om een wijk met gevaarlijke maffialeden in te gaan.

De baas van maffiaorganisatie Sacra Corona Unita werd in 2018 gearresteerd en heeft onlangs een celstraf van 19 jaar gekregen voor zijn handel in cocaïne. Raduano wordt ook verdacht van meerdere moorden in zijn geboortedorp Vieste in het zuidoosten van Italië.

Volgens de vakbond voor gevangenisbewakers heeft Raduano goed gebruikgemaakt van een wisseling van de wacht. Hij wist toen een sleutelbos te stelen. Daarna heeft hij een deur geopend van een kamer met een raam naar de buitenmuur. De lakens heeft hij aan het raam geknoopt om zo naar beneden te klimmen.

Weinig cipiers

In de Badu ’e Carros-gevangenis in het Italiaanse Sardinië is er maar één cipier die op de sleutels let en houdt niemand de beveiligingscamera’s in de gaten. Hierdoor werd de ontsnapping niet op de camera’s opgemerkt. Pas twee uur na zijn ontsnapping, toen hij na zijn vrije tijd niet terug naar zijn cel kwam, hadden de bewakers door dat Raduano niet zoals gewoonlijk in de bibliotheek was, maar de gevangenis had verlaten.

De vakbond wijt de ontsnapping aan het personeelstekort. “We hebben al maandenlang aangegeven dat we een personeelstekort hebben”, zegt vakbondsleider Giovanni Villa. “Dit is de grootste reden waarom het minder beveiligd is.” Nog volgens Villa is de ontsnapping van de maffiabaas zeer goed gepland.

Klopjacht

Op Sardinië en in Vieste is nu een klopjacht bezig. Op het Italiaanse eiland worden wegen geblokkeerd en zijn er extra controles bij de veerdienst en op het vliegveld van het eiland. In het dorp patrouilleert de politie.

Toen het nieuws van zijn ontsnapping uitkwam, werd vuurwerk in Vieste afgestoken. Volgens de burgemeester van het dorp kwam dit van een verjaardagsfeest. Toch is Raduano niet bij iedereen in het dorp geliefd. Er is daar namelijk al meerdere keren geprobeerd om hem te vermoorden.

De maffiabaas tegenzitten is niet zonder risico. De organisatie staat bekend om de schedels van hun tegenstanders te verbrijzelen, zodat een waardige begrafenis niet mogelijk is.