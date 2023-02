Opnieuw tientallen schoolmeisjes vergiftigd in Iran

In de Iraanse provincie Teheran zijn opnieuw tientallen schoolmeisjes vergiftigd. Dat heeft het persagentschap Tasnim bericht. Elders in Iran deden zich al gelijkaardige feiten voor. Er wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar individuen die ertegen gekant zijn dat meisjes naar school gaan.

Deze keer werden 35 meisjes vergiftigd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens Tasnim stellen ze het goed.

Dit weekend raakte al bekend dat in de centraal gelegen stad Qom de voorbije maanden honderden schoolmeisjes via de luchtwegen vergiftigd werden. De slachtoffers waren ongeveer 10 jaar oud. Sommigen moesten voor korte tijd opgenomen worden in het ziekenhuis.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn “sommige individuen” erop uit om “alle scholen, in het bijzonder meisjesscholen, te sluiten.” De autoriteiten kondigden een onderzoek aan naar wie achter de vergiftigingen zit, maar voorlopig is niemand opgepakt.

Sommige stemmen in Iran zeggen dat het probleem wijdverspreider is dan het regime laat uitschijnen.

De vergiftigingszaak duikt op tegen de achtergrond van de protesten sinds de dood van Mahsa Amini, die op 16 september vorig jaar overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Amini zou de strenge islamitische kledingvoorschriften geschonden hebben.