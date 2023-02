Vermiste man (32) teruggevonden in haai

In Argentinië hebben een paar vissers een ijzingwekkende ontdekking gedaan. Bij het opensnijden van een gevangen hondshaai stoten ze plots op menselijke resten. Het bleek om de vermiste Argentijn Diego Barria (32) te gaan. Dat melden Amerikaanse media.

De 32-jarige Diego werd 10 dagen geleden voor het laatst gezien toen hij met een quad over het strand van de Argentijnse badplaats Rocas Coloradas reed. Zijn quad werd twee dagen later teruggevonden, maar van Diego was geen spoor. Vermoedelijk heeft hij een ongeluk gehad waarbij zijn lichaam werd meegenomen door de zee.

De hoop om Diego terug te vinden was zo goed als opgegeven toen vissers afgelopen dagen drie haaien vingen in de buurt van het ongeval. Toen ze één van de gevangen dieren opensneden, kregen ze een erg luguber beeld te zien. De haai bevatte mensenresten. Al snel werd een link gelegd met de vermiste Diego. Enkele nabestaanden konden hem uiteindelijk identificeren aan de hand van een tatoeage op zijn arm.

Nader DNA-onderzoek moet nu definitief bevestigen dat het om de vermiste Diego gaat. Hoe hij daar is kunnen belanden, wordt ook nog verder onderzocht. Volgens de autoriteiten waren er op de dag dat Diego verdween hoge golven, wat aansluit bij de hypothese dat hij zou zijn meegesleept door de zee.