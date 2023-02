Scherven van gesneuveld hondje te koop: “Het maakt de kunst nog interessanter”

Voor een prijs van 39.000 euro stond het glazen hondje Balloon dog, een sculptuur van kunstenaar Jeff Koons, te koop op de Art Wynwood kunstbeurs in Miami. Tot een bezoeker het ding omstootte en het in meer dan 100 gruzelementen uit elkaar viel. Alleen het staartje bleef intact.

“Het was alsof er een auto-ongeluk gebeurde en iedereen begon te gapen naar de ravage”, zei kunstverzamelaar, Stephen Gamson, aan de Miami Herald. “Het hondje werd zo de ster van de show.” De verzamelaar wil nu een van de scherven kopen. De breuk voegde er alleen maar waarde aan toe, vindt hij. “Ik geef om het verhaal. Het maakt de kunst nog interessanter.”

Gamson wil de scherven toevoegen aan zijn verzameling van curiosa die toebehoorden aan bekende kunstenaars, zei hij aan de Washington Post. In zijn verzameling bevinden zich al een liniaal van Roy Lichtenstein, een ijskastdeur van Kenny Scharf en verfborstels van meerdere kunstenaars.

En Gamson is niet de enige die geïnteresseerd is in de scherven van het blauwe hondje, volgens de Bel-Air Fine Art, de galerij die het beeldje tentoonstelden. In een verklaring aan The Post zei Cédric Boero van de galerij, dat “enkele verzamelaars hebben aangeboden om de scherven te kopen en we ontvangen dit moment nog steeds aanbiedingen.”

“Maar porselein”

Het is niet de eerste keer dat een beeldje van Koons breekt tijdens een tentoonstelling. Maar de kunstenaar zelf tilde er in het verleden niet zwaar aan: “Het is jammer dat zoiets gebeurt, maar het is ook maar porselein.”

Zijn kunstwerk, Rabbit, zette destijds het record van het duurst verkochte kunstwerk ooit - 86 miljoen euro - van een levende kunstenaar. Koons introduceerde de ‘ballonhonden’ als deel van zijn 1994 celebration-serie. Bijna twintig jaar later werd een oranje hond verkocht voor 55 miljoen euro. Deze werd uit staal gemaakt, en liep dus niet het risico om makkelijk te breken.

Museumcuratoren merken op dat kunstwerken wel vaker beschadiging oplopen tijdens tentoonstellingen. De bezoekerservaring documenteren, lijkt belangrijker geworden dan de regels naleven, zegt Wayne LaBar, voorzitter van een vereniging voor curatoren in de Verenigde Staten. Bezoekers zoeken de juiste hoek om hun selfie optimaal te belichten, of laten hun kinderen al eens te dichtbij komen, zoals in 2017 gebeurde bij een 800 jaar oude doodskist, waarin een kind kroop. Toen brak er een klein stukje af. (ljdb)