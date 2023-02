De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft opgeroepen tot een “radicale verandering” in de landbouwproductie na meldingen van voedseltekorten. Volgens het in de VS gevestigde ‘38 North’ dat informatie verzamelt over het land, is de voedselonzekerheid niet meer zo groot geweest sinds de hongersnood die het land teisterde in de jaren negentig.