Nigeriaanse presidentskandidaat Tinubu bouwt voorsprong op, oppositie spreekt van fraude

Nadat stemmen in 14 deelstaten van Nigeria geteld zijn, ligt Bola Tinubu, de presidentskandidaat van de regeringspartij All Progressives Congress (APC), aan de leiding. Verschillende oppositiepartijen, zoals de Labour Party en de PDP, spreken intussen van verkiezingsfraude en hebben kritiek op de Onafhankelijke nationale kiescommissie (Inec).

Meer dan 87 miljoen kiezers brachten zaterdag hun stem uit bij de presidentsverkiezingen van het bevolkingrijkste land van Afrika. De Nigerianen moesten uit achttien kandidaten een opvolger kiezen voor president Muhammadu Buhari, die er twee termijn heeft opzitten en zich niet opnieuw kandidaat mocht stellen. De winnaar moet een meerderheid van de stemmen behalen en minstens een kwart van de stemmen in minstens 25 van de 36 deelstaten en de federale hoofdstad Abuja.

Nu de resultaten van 14 van de 36 deelstaten zijn bekendgemaakt, staat Tinubu aan de leiding met 44 procent van de stemmen. Atiku Abubakar van de People’s Democratic Party volgt hem met 33 procent van de stemmen en Peter Obi van de Labour Party hinkt achterop met 18 procent van de stemmen. Tinubu verzamelde in 6 deelstaten de meeste stemmen. Abubakar won in 5 deelstaten. Obi won in Lagos en nog 2 deelstaten. Voor het eerst sinds 1999 slaagde een partij gesteund door Tinubu, tweevoudig gouverneur van Lagos, er niet in Lagos te winnen.

Fraude?

Verschillende oppositiepartijen, zoals de Labour Party en de PDP, spreken van verkiezingsfraude. “Ik eis dat deze schijnvertoning van een verkiezing wordt geannuleerd en we doen een beroep op Inec op om nieuwe verkiezingen te houden binnen de termijn die de kieswet voorschrijft”, zei Julius Abure, voorzitter van de Labour Party, dinsdag op een gezamenlijke persconferentie met de PDP en het kleinere African Democratic Congress in Abuja.

“De verkiezingen zijn onherstelbaar gecompromitteerd en we hebben ons vertrouwen in het gehele proces volledig verloren”, aldus nog Abure. De oppositiepartijen eisten dat de “schijnverkiezingen” onmiddellijk zouden worden geannuleerd en dat er nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. Ze hekelden de “massale manipulatie”. Ze riepen op tot een “motie van wantrouwen” tegen Mahmood Yakubu, de voorzitter van de Inec.

Het waren de eerste verkiezingen waarbij kiezers elektronisch geaccrediteerd werden. Maandag verlieten de partijen van Abubakar en Obi de zaal waar de resultaten werden bekendgemaakt. Huns inziens is het nieuwe elektronische kiessysteem niet transparant genoeg, schrijft de Britse openbare omoep BBC. De Inec ontkent de klachten van de oppositiepartijen. Volgens waarnemers van de Europese Unie ondermijnden de gebrekkige planning en communicatie van de Inec het vertrouwen in het proces.