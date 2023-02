Tesla gaat fabriek bouwen in Mexico

De Amerikaanse autobouwer Tesla zal een fabriek openen in het Mexicaanse Monterrey. Dat heeft de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador dinsdag aangekondigd. Volgens de president zal de investering veel jobs opleveren. Tesla zelf zou woensdag meer details geven.

De regio in het noorden van Mexico kreeg vorig jaar met grote droogte te maken. Tesla zou zich geëngageerd hebben om gerecycleerd water te gebruiken in de hele productie.

“Ik wil meneer Elon Musk (eigenaar van Tesla, nvdr) bedanken omdat hij erg respectvol en aandachtig was. Hij heeft begrepen dat het belangrijk is rekening te houden met de waterschaarste”, zei Lopez Obrador.

De fabriek in Mexico zou de derde buiten de Verenigde Staten zijn voor Tesla en de eerste in Latijns-Amerika. Het bedrijf heeft al fabrieken in Duitsland en China.