Spaanse eiland Mallorca onder stevige laag sneeuw door storm Juliette

Spanje wordt momenteel getroffen door storm Juliette. Maandag zorgde dat al voor sneeuwbeelden uit onder meer Barcelona, maar dinsdag was het vooral het vakantie-eiland Mallorca dat wakker werd onder een stevige laag sneeuw. Op sommige plekken zou er tot een halve meter sneeuw gevallen zijn. Volgens Spaanse media zou het gaan om de zwaarste sneeuwval in zo’n tien jaar tijd.

De storm brengt ook stevige windvlagen met zich mee, waardoor er ook grote golven ontstaan op zee. De krant La Vanguardia spreekt nu al van golven tot 9,5 meter, maar er zouden al waarschuwingen zijn voor golven tot 15 meter. Door de moeilijke weersomstandigheden werd er al code rood afgekondigd. Er wordt namelijk ook nog meer sneeuw en regen verwacht.

Er zouden op het eiland ook al honderden stroomonderbrekingen gemeld zijn en verschillende wegen zijn ontoegankelijk. In het centrum van de hoofdstad Palma ontstond er door storm Juliette ook al een groot zinkgat met een diameter van 8 meter.

De autoriteiten raden inwoners aan om zo min mogelijk verplaatsingen te doen in de komende dagen. Door de ijzige ondergrond is rijden erg gevaarlijk en door de hevige golven is het momenteel erg moeilijk om op het eiland te geraken. Ook wordt inwoners aangeraden om niet de bergen in te trekken uit veiligheid.

