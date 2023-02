Schilderij van Vincent van Gogh verkocht voor 5,5 miljoen euro

Het schilderij ‘Kop van een vrouw (Gordina de Groot)’ van Vincent van Gogh is dinsdag in Londen verkocht voor ruim 5,5 miljoen euro (4,8 miljoen Britse pond). Veilinghuis Christie’s had verwacht dat het werk tussen 1,1 en 2,3 miljoen euro (1 en 2 miljoen Britse pond) zou opbrengen.

Van Gogh maakte het schilderij in 1885 in het Brabantse Nuenen. De vrouw in kwestie is Gordina de Groot. Zij duikt ook op in het werk ‘De aardappeleters’, dat de schilder datzelfde jaar afwerkte. In de omgeving van de kunstenaar en de geportretteerde, de enige van wie hij ooit de naam noteerde, beweerden kwatongen dat Van Gogh wel eens de vader kon zijn van het kind van De Groot. De schilder heeft dit altijd hevig ontkend.

Het schilderij bevond zich tot nu toe in een Zwitserse privécollectie. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een vergelijkbaar portret, maar Gordina draagt daarop oorringen.