Oekraïne slaat nu ook tot ver in Rusland toe: Russen opgeschrikt door raids met drones en vals luchtalarm

In Krasnodar, in het zuiden van Rusland, worden rekruten opgeleid voor ze naar het front vertrekken. Dinsdag was de regio het doelwit van een droneaanval. — © AP

Terwijl de Russen Bachmoet proberen te omcirkelen, kijkt Oekraïne meer en meer over de grens. Het aantal aanvallen op Russisch grondgebied neemt gestaag toe en de doelwitten liggen steeds verder van het front. Het leek wel of Kiev met een reeks droneaanvallen eerdere verklaringen van de militaire inlichtingendienst kracht wilde bijzetten. Die kondigde zondag aan dat Oekraïne bij het komende lenteoffensief tot diep in Rusland zal toeslaan. Om de Russen de stuipen op het lijf te jagen werden dinsdagochtend Russische media gehackt om alarm te slaan over een raketaanval.